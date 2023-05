A Bari la storia si ripete, la pioggia allaga il sottovia La Rotella

Non smette di piovere a Bari da ieri sera. Secondo quanto già annunciato dal meteo, la settimana nel capoluogo pugliese è iniziata con una forte pioggia. Come spesso accade in caso di piogge consistenti hanno allagato il sottovia La Rotella, zona industriale di Bari, nei pressi della METRO, che è stato chiuso al transito. La polizia locale consiglia percorsi alternativi.