Bari, a Porta Futuro postazioni pc per cercare lavoro

Si è tenuta oggi, lunedì 15 maggio, alle ore 10, negli spazi di Porta Futuro Bari (via P. Ravanas 233), l’inaugurazione dell’Area Cittadini, il nuovo servizio rivolto a tutti gli utenti del job centre comunale che desiderano ricercare attivamente lavoro o percorsi di formazione e aggiornamento in modo autonomo sul web.

All’inaugurazione sono intervenuti il vicesindaco e assessore alle Politiche attive del lavoro Eugenio Di Sciascio e la responsabile di Porta Futuro Bari Mina Bonante. Nell’Area Cittadini, dopo aver effettuato l’accreditamento e aver ricevuto supporto dallo staff per l’orientamento e la ricerca di opportunità, gli utenti potranno procedere in autonomia. Lo spazio, situato al piano terra di Porta Futuro Bari, dispone di postazioni pc da utilizzare per massimo 45 minuti, previa prenotazione, per cercare attivamente lavoro, percorsi di formazione e aggiornamento, eventualmente con il supporto di consulenti esperti di Porta Futuro che saranno a disposizione degli utenti durante la navigazione e la consultazione.

L’Area Cittadini è attiva da oggi, 15 maggio: per accedere a una postazione è necessario effettuare la prenotazione contattando il numero di telefono 0805772669, inviando una mail a curriculumelavoro@portafuturobari.it o recandosi presso Porta Futuro Bari. L’Area Cittadini è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17.