Bari, la giustizia “trasloca”: tutti i trasferimenti in programma

Trasloca ancora la “giustizia”: a partire da lunedì 15 maggio, gli uffici della Procura della Repubblica di Bari presenti nello stabile di Viale Dioguardi 1, infatti, avvieranno il trasferimento verso l’edificio adiacente di Viale Mater Ecclesiae. Presto anche gli uffici della Procura allocati in via Brigata Regina, traslocheranno verso la nuova sede (ad esclusione dello sportello del Casellario Giudiziale e dell’Ufficio spese). Questo accorpamento degli uffici in una sola sede ripagherà almeno in parte l’ennesima fatica e i conseguenti disagi causati dalla attuale geografia giudiziaria barese. La prima parte del trasloco interesserà gli uffici attualmente presenti in viale Dioguardi dal 6° all’8° piano. Quindi vengono esclusi al momento gli uffici del Procuratore, degli Aggiunti, gli uffici della Dirigenza Amministrativa e dell’Ufficio Esecuzione (10° piano); le segreterie della DDA (9° piano).

Questo, in sintesi, il cronoprogramma dei trasferimenti (vengono elencati gli uffici di largo accesso al pubblico):

15 e 16 maggio – Ufficio Notizie di Reato, Ufficio 415bis

17 maggio – Ufficio Pronta Definizione

18 maggio – URP

dal 19 al 26 maggio – uffici attualmente presenti al 7° piano (segreterie PM, Misure di Prevenzione, P.G. , F.U.G)

dal 29 al 6 giugno – uffici attualmente presenti al 8° piano (segreterie PM, Ufficio del Funzionario Delegato, Ufficio CIT).

Per questo gli Uffici della Procura di Bari sopra indicati da lunedì 15 maggio sino al 5 giugno saranno aperti solo per le urgenze (salvo comunicazioni successive in relazione a possibili parziali aperture). I contatti nella prima settimana che va dal 15 al 22 maggio saranno garantiti quindi esclusivamente via mail, agli indirizzi in elenco presenti sul sito web della Procura, ed esclusivamente quelli contenenti richieste motivate urgenti (qui il link ai contatti). Dal 22 maggio altra comunicazione fornirà ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle modalità di contatto. I contatti telefonici saranno ripristinati appena possibile, previa pubblicazione della nuova numerazione. Si procederà a fornire informazioni sui progressi del cronoprogramma e sul ripristino delle comunicazioni e dei servizi. In attesa del ripristino delle comunicazioni telefoniche e della pubblicazione della nuova numerazione telefonica e degli accessi ai nuovi uffici, viene sospeso il servizio del portale prenotazioni automatico degli appuntamenti per tutti gli uffici tranne quelli qui di seguito elencati: Segreteria del Procuratore, Segreterie dei Procuratori Aggiunti, Segreterie PM Buquicchio, Cardinali, Chimienti, d’Agostino, Errede, Manganelli, Minardi, Perrone Capano, Silvestris.

Ufficio Esecuzione, se si è già in possesso di una prenotazione 15 maggio sino al 5 giugno per gli uffici qui di seguito elencati, sarà da considerarsi allo stato nulla (fatti salvi possibile riaperture anticipate che saranno comunicate). Segreterie PM, Dipartimento 1 (PM Giordano, Pinto, Pisani, Quercia, Ruggiero, Toscani), Dipartimento 2 (PM Dentamaro, Digeronimo, Di Vittorio, Marazia, Morea), Dipartimento 3 (PM Abbadessa, Barbanente, Catella, Diliso, Curione, Ginefra, Pesce, Soave, Spagnuolo). Tutte le prenotazioni già richieste da lunedì 15 maggio a lunedì 5 giugno sono da considerarsi nulle. Il servizio di prenotazione resta attivo solo per i seguenti uffici: Ufficio Dibattimento (via Brigata Regina 6), Ufficio Esecuzione, Segreterie Pubblici Ministeri della Distrettuale Antimafia (esclusivamente per l’accesso agli atti, e non per colloqui con PM).