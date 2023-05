Bari, nuovo contratto integrativo per i lavoratori della Peroni

Firmato il contratto integrativo per i dipendenti della logistica, carico e scarico e della linea di produzione, c/o lo stabilimento della birra Peroni Bari. Il rinnovato contratto integrativo anche per l’anno 2023, partirà dall’ 11 aprile 2023 fino al 10 settembre 2023 ( durata del ciclo continuo h24 ) fatto salvo proroghe della stazione appaltante e sostituirà completamente il vecchio cia anno 2022.

L’accordo ha quattro capisaldi fondamentali:

1) Il riconoscimento per i lavoratori impiegati nella linea di produzione, in ciclo continuo, di sabato e domenica , un valore economico imponibile di euro 20.00 per ogni turno di lavoro per prestazione effettuata in sabato e di euro 25.00 per ogni turno per prestazione lavorativa in domenica , secondo una comunicazione programmata dell’ orario di lavoro, dato incentivante alla produttivita’ e per comprimere eventuale assenteismo, con un totale di 180.00 euro mensili garantiti, che considerata la tassazione piu’ favorevole del 10% riservata ad istituti legati alla produttivita’, porterebbe nelle tasche dei lavoratori una cifra di oltre 810 euro netti in 5 mesi del ciclo continuo.

2) il riconoscimento per i lavoratori impiegati nel carico e scarico , in ciclo continuo, un valore economico imponibile di euro 25.00 per ogni turno di lavoro dalle ore 14.00 alle ore 22.00, per esigenze tecniche organizzative aziendali, per prestazione effettuata in sabato per il completamento delle movimentazioni pedane di birra oltre al riconoscimento della maggiorazione lavoro straordinario del 25% come da ccnl per il personale dipendente da imprese eswercenti servizi di pulizia servizi integrati/multiservizi.

3) l’istituzione di un bonus aggiuntivo di 4 giorni ferie oltre il maturando contrattuale da ccnl , durante il ciclo continuo come premio di produttività legato alla presenza .

4) il riconoscimento di euro 150.00, per i mesi piu’ intensi di lavoro giugno luglio agosto 2023 , al raggiungimento di obiettivi salvi i casi di forza maggiore come la presenza per i turni assegnati durante i weekend per i lavoratori della linea di produzione ; al raggiungimento di obiettivi salvi i casi di forza maggiore , del 90% dello spostamento su base giornaliera delle pedane da movimentare durante il ciclo continuo.

complessivamente la societa’ ha riconosciuto e ritenuto fondamentale condividere anche questo anno con l’o.s. fisascat cisl ( assieme ai compagni della filcams cgil ) gli effetti positivi della contrattazione integrativa aziendale della commessa logistica birra peroni bari che potrebbe portare un guadagno netto nelle tasche dei lavoratori di oltre 1300 euro netti in cinque mesi del ciclo continuo rappresentando indubbiamente il premio piu’ alto istituito nel settore multiservizi della nostra provincia.

“Indubbiamente – commenta soddisfatto Michelangelo Ferrigni, segretario dirigente provinciale della FISASCAT CISL Bari – si tratta di un CIA, di ampio respiro finanziario che tra mille ristrettezze e numerose difficoltà nel mondo odierno degli appalti di servizi, vede comunque nella visione ( di pochissime società ) dell’imprenditoria pugliese un esempio virtuoso di fare impresa coniugando profitto e lavoro, secondo schemi di modernissima concezione partecipativa dei lavoratori, confermando ancora una volta, con una punta di orgoglio, la svolta positiva delle nuove politiche degli assetti contrattuali firmata dalla CISL (e anche dalla Cgil) nel febbraio del 2018 per una valorizzazione della contrattazione aziendale”.