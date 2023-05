Bari, piove nell’autobus: pendolari costretti ad aprire ombrelli

Un ombrello nell’autobus per ripararsi dalla pioggia. E’ successo questa mattina sulla linea 3 Amtab del quartiere San Paolo. Il video girato da una cittadina barese mostra chiaramente come dal tetto del mezzo malmesso esce una grande quantità di acqua dovuta alla pioggia. I pendolari per ripararsi hanno dovuto far ricorso a metodi alquanto originali.