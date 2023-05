Bari, presidi sui mezzi e in piazza Moro: gli autisti dal prefetto

Vertice questa mattina in Prefettura tra sindacati, autisti Amtab e il prefetto, per denunciare le condizioni in cui gli autisti si trovano a lavorare, tra aggressioni e atti di vandalismo. Diverse le richieste presentate: il riconoscimento dello status di pubblico ufficiale; un protocollo d’intesa tra forze dell’ordine, Amtab e Prefettura per quanto riguarda la sicurezza. L’intenzione è di affrontare l’argomento anche con il ministro Piantedosi che sarà a Bari venerdì.

Richiesta anche l’attivazione di un tavolo sulla sicurezza del trasporto pubblico e più controlli in piazza Moro. Saranno predisposti dei presidi a campione della polizia di Stato sugli autobus. Si è affrontato infine il problema degli ausiliari della sosta più volte minacciati dai parcheggiatori abusivi.