Comunali, al via lo spoglio in Puglia: ecco i sindaci eletti

Al via lo spoglio per l’elezione dei sindaci in 51 comuni pugliesi. E già arrivano i primi risultati. A Margherita di Savoia è stato confermato il sindaco uscente Bernardo Lodispoto. “La vittoria netta, schiacciante ed inequivocabile di Bernardo Lodispoto, rieletto sindaco di Margherita di Savoia, è il premio al buon governo e a una gestione della cosa pubblica rivolta al bene della cittadinanza”. Così il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale, Filippo Caracciolo. A Monopoli confermato Angelo Annese: “Il risultato del duro lavoro. Il risultato della buona amministrazione. Il risultato dell’amore per la città”, scrive sui social.

Ecco i risultati:

Eletto il sindaco di Castelluccio Valmaggiore in provincia di Foggia: è Pasquale Marchese del movimento Seme Terra.

Eletto il sindaco di Vico del Gargano, è Raffaele Sciscio del movimento Impegno Continuo. Battuto il candidato del Pd, Angelo Fiorentino.

Eletto il sindaco di Anzano di Puglia, è Paolo Lavanga.

Eletto il sindaco di Faeto, è Michele Pavia.

Eletto il sindaco di Pietramontecorvino, Alfonso Domenico Zuppa.

Eletto il sindaco di San Marco Lacatola: Luigi Piacquadio

Eletto il sindaco di Crispiano: Luca Lopomo

Eletto il sindaco di Lizzano, in provincia di Taranto: è Lucia Palombella della lista civica Lizzano ci siamo.

Eletto il sindaco di Spongano nel Lecce: è Gigi Rizzello di Progetto Spongano.

Eletto il sindaco di Sannicola, Graziano Scorrano

Eletto il sindaco di Toritto, Dionisio Rotunno

Eletto il sindaco di Monopoli, Angelo Annese.

L’affluenza. L’affluenza finale alle urne in Puglia è stata del 64,13%, in leggero aumento rispetto all’andamento di domenica ma, comunque, più bassa rispetto all’ultima tornata elettorale quando si raggiunse il 66,61%. Si è votato in 51 comuni. La provincia dove c’è stata la partecipazione maggiore è quella di Taranto l’unica a superare il 70% (70,22), segue quella di Lecce con il 68,19%, poi Bari (63,71%), Brindisi (62,89%), la Bat (61,91%), e chiude il Foggiano con il 56,64%. Si è votato in nove Comuni della Città metropolitana di Bari, in due della Bat, in otto della provincia di Taranto, 13 in Salento, 11 nel Foggiano e 8 nel Brindisino, tra cui il capoluogo.

Notizia in aggiornamento

In sintesi, la situazione delle elezioni comunali in Puglia:

51 comuni pugliesi al voto sui 257 comuni della regione (19,8%)

13 comuni con popolazione >15.000 abitanti: su 51 (25,5%)

38 comuni con popolazione ≤15.000 ab: su 51 (74,5 %)

1 capoluogo di provincia – Brindisi

51 COMUNI PUGLIESI AL VOTO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023