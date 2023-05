Elezioni, Emiliano: “Importante risultato della nostra coalizione”

“Un augurio di buon lavoro ai sindaci e agli amministratori neo eletti e un in bocca al lupo a tutti i candidati ancora in corsa per il prossimo turno di ballottaggio che si svolgerà tra due settimane – scrive il sindaco di Bari Antonio Decaro -. I cittadini in questi due giorni hanno scelto i propri amministratori in gran parte dei comuni al voto e a questi hanno dato mandato di governare la comunità a cui appartengono consegnando nelle loro mani i loro bisogni ma anche le aspirazioni e i sogni. Abbiamo ancora tanto da lavorare per recuperare l’astensionismo che purtroppo ancora resta alto. Mi auguro che nelle prossime settimane che ci separano dal ballottaggio i candidati possano continuare a fare campagna elettorale confrontandosi sulle proposte per le loro città in maniera trasparente e corretta, nel rispetto delle regole e della leale competizione, come è accaduto in questi mesi”.

“Una bella giornata – ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – che vede la coalizione che governa la Regione Puglia segnare un altro importante risultato sui territori. In questo primo turno di amministrative registriamo la vittoria in tre Comuni su cinque al di sopra dei 15mila abitanti e in 20 Comuni al di sotto dei 15mila abitanti, raddoppiando quindi la nostra affermazione in queste città rispetto alle consiliature uscenti. La sinergia di programmi e candidature tra le forze progressiste pugliesi continua a dare buoni frutti e questo dialogo tra Partito democratico, movimento 5 stelle, liste civiche e centro sinistra sarà ancor più importante in vista dei ballottaggi. Colgo l’occasione per augurare davvero buon lavoro a tutti i neo sindaci pugliesi”.