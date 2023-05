Elezioni, Forza Italia: “Ci attendono grandi sfide come a Brindisi”

“I risultati non sono ancora definitivi, ma possiamo dire che il centrodestra in Puglia sta portando avanti una bella partita”. Lo dice il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Abbiamo vinto a Monopoli, con la riconferma di Angelo Annese che conquista un risultato eccellente e attesta il buon governo della coalizione. In diversi Comuni abbiamo vinto e c’è il grande ballottaggio che ci attende per Brindisi, dove Pino Marchionna è in vantaggio dagli altri candidati di oltre 10 punti. La battaglia continua anche ad Altamura, Acquaviva delle Fonti, Valenzano, Mola di Bari, Bisceglie e Carovigno. Da domani, perciò, saremo di nuovo in campo con la certezza di aver formulato, sostenuto e presentato ai cittadini le migliori proposte politiche per il rilancio del territorio. Possiamo e dobbiamo vincere: abbiamo tutte le carte (e il vantaggio) per farlo”, conclude.