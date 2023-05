Entusiasmo per la vittoria di Mattia ad Amici: “Tutta Bari è con te”

Bari accoglie con grande entusiasmo la vittoria di Mattia Zenzola, 18 anni, che ieri ha trionfato ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il ballerino è originario di Bari e fin da bambino si è appassionato alla danza, per poi specializzarsi nei generi del latino americano e della zumba. Ha vinto battendo la cantante Angelina Mango. Ieri tantissimi fan, amici e la famiglia del ballerino si sono riuniti all’AncheCinema per seguire in diretta le fasi finali di una delle trasmissioni più amate e seguite agli italiani. La serata è stata organizzata da Fabio Sperduti (con la collaborazione di Michele Salomone), responsabile del liceo scientifico sportivo al Di Cagno Abbrescia dove Mattia si è diplomato l’anno scorso. Grande esplosione di gioia in sala al momento della proclamazione: “Non solo perché se lo merita – dicono i fan – ma perché è davvero un talento che con orgoglio e passione porta avanti il suo sogno e i colori della nostra città, oltre che della nostra Bari di cui è tifosissimo”.

“Mattia Zenzola ha vinto il titolo di campione di Amici 2023! – annuncia poi l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli: Mattia è un bravissimo ballerino barese e ha travolto tutti con la sua energia e determinazione. Ora lo aspettiamo a Bari per festeggiarlo tutti insieme e dargli anche un riconoscimento dell’amministrazione comunale”. Migliaia i commenti dei baresi a favore del ballerino: “Tutta Bari è con te”, “Sei un esempio”, “Bari ti abbraccia”, “Sei l’orgoglio di questa citta”.

“Mi sembra un sogno, devo metabolizzarlo – sono state le prime parole di Mattia – Ringrazio tutte le persone che hanno permesso questo, perché è grazie a loro se ho alzato questa coppa. Grazie a tutti per il sostegno”, e poi rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi: “Grazie a te perché mi hai cambiato la vita: sono arrivato qui che avevo 17 anni. Mi sono fatto male e mi sono dovuto fermare. Non stavo passando un bel periodo. Sono tornato e mi avete fatto rivivere, mi avete fatto sentire a casa: grazie”.

(foto sito Amici ufficiale)