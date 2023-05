La mamma di Jessica Malaj partecipa al funerale della figlia

Tefta Malaj, la mamma di Jessica la 16enne uccisa a coltellate dal padre Taulant Malaj nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi, ha lasciato per qualche ora il reparto di chirurgia generale del Policlinico di Foggia per partecipare ai funerali della figlia che si sono tenuti alle 10.30 nella chiesa del Gesù Divino Lavoratore a Torremaggiore (Foggia). Sabato scorso, sempre a Torremaggiore, sono già stati celebrati i funerali del vicino di casa, Massimo De Santis, il barista ucciso a coltellate da Malaj che ha poi scatenato la sua furia contro la moglie e la figlia, ferendo la prima e uccidendo la seconda che tentava di difendere la madre. Intanto, in vista delle dimissioni dall’ospedale, il legale che assiste la donna, Michele Sodrio, ha presentato una istanza con richiesta di aiuto per il cambio del domicilio al sindaco di Torremaggiore (Foggia) Emilio di Pumpo. Pare infatti che Tefta non voglia tornare a vivere nella casa dove si è consumata la mattanza.