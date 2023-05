Sicurezza sul lavoro, a Bari controlli su 12 aziende

Nell’ambito di un’attività congiunta mirata al contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla verifica del rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (51 gli incidenti mortali sul lavoro riscontrati in Puglia nell’anno 2022), i poliziotti del Commissariato di P.S. “Bari Nuova-Carrassi”, unitamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, hanno effettuato controlli presso numerose aziende del territorio, attive in diversi settori: servizi, manifattura ed edilizia. In particolare, nel periodo compreso tra il 21 aprile e il 12 maggio scorsi, sono state sottoposte a controllo 12 aziende, tra queste 9 attività edili. Sono state verificate 44 posizioni di lavoratori italiani e stranieri, di cui 27 sono risultate viziate da irregolarità. Riscontrate alcune violazioni in materia di sicurezza. Emessi 6 provvedimenti di sospensione dell’attività d’impresa.