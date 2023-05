A Bari il ristorante sospeso sul lungomare: l’ok del Comune

Sarà installato solo per qualche giorno, dal 21 al 25 giugno, il ristorante sospeso a 50 metri sul lungomare di Bari, in largo Giannella. Dopo Trani approda anche a Bari Dinner in the sky. La piattaforma è di cinque tonnellate: il tavolo viene sollevato da cavi in acciaio da una gru. I posti sono 22 e si può usufruire dalla colazione alla cena, ovviamente protetti da cinture per non cadere. Il costo di un pranzo varia dai 50 ai 150 euro. Addio intanto dopo cinque mesi alla ruota panoramica. (foto facebook)