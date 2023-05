A Bari “Red in Book”, il salone del libro educativo

Dialoghi, incontri con autori e case editrici, presentazione ed esposizione di libri e testimonianze sulla legalità. Si terrà a Bari il “Red in Book-Salone del libro educativo”, la rassegna in programma dal 18 al 24 maggio negli spazi della Biblioteca di quartiere Don Bosco, in via Martiri d’Otranto al Libertà e organizzata nell’ambito della “R.ED. Fest 2023” la festa della comunità della parrocchia Redentore nei giorni delle celebrazioni per Maria Ausiliatrice.

Red in Book sarà inaugurato giovedì 18 maggio alle ore 18.30 con la partecipazione degli scrittori Raffaele Diomede, Francesco Minervini e Domenico Mortellaro e di Luigi Morelli, presidente Sezione Carta, Editoria, Grafica e Packaging di Confindustria Bari-Bat. Nell’incontro si parlerà dell’evoluzione dei libri sulla legalità negli ultimi 15 anni.

Venerdì 19 maggio alle ore 15 piazza del Redentore diventerà una biblioteca della legalità a cielo aperto con l’esposizione di libri dedicati al tema, divisi per fasce d’età e pensati anche per i più piccoli, dai 4 ai 10 anni, per una vera e propria maratona di letture animate. Durante l’evento parteciperanno numerose associazioni, che operano sul territorio, in occasione della seconda edizione del “Festival dell’Educazione”. Ci saranno momenti di animazione, giochi, laboratori e attività educative.

Sabato 20 maggio alle ore 19 nella Sala San Giuseppe andrà in scena “Sola contro la mafia” lo spettacolo teatrale con Arianna Gambaccini, per l’adattamento e la regia di Vito d’Ingeo, tratto da “Non la picchiare così. Sola contro la mafia” di Francesco Minervini (edizioni La Meridiana, produzione Teatrermitage).

Lunedì 22 maggio alle ore 17.30 la tavola rotonda “Credenti e credibili” con le testimonianze sul tema della legalità nella città di Bari, tra cui quelle di don Angelo Cassano, parroco della chiesa San Sabino e referente regionale di Libera, e del magistrato ed ex parlamentare Giannicola Sinisi. All’incontro, moderato da don Giuseppe Ruppi, presidente dell’Aps “Laboratorio Don Bosco Oggi”, parteciperanno la sindaca di Andria Giovanna Bruno e l’assessore al Patrimonio del Comune di Bari Vito Lacoppola.

Ogni giorno alle ore 10 e alle ore 18.30 – tranne domenica 21 maggio – gli spazi interni ed esterni della biblioteca ospiteranno le esposizioni delle case editrici che operano e pubblicano sul tema della legalità e dell’educazione: Dedalo, Di Marsico Libri, Editrice Stilo, Edizioni dal Sud, If Press, Il Mulino, La Meridiana e Palomar.

Gli eventi del Red in Book (organizzati dal “Laboratorio Don Bosco oggi”, l’Aps che gestisce il laboratorio culturale e la biblioteca di quartiere) rientrano nell’ambito del progetto PugliaCapitaleSociale 3.0 “Agorà sociale: spazio di comunità, educhiamo ad educare”, finanziato dalla Regione Puglia con l’avviso finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità. La rassegna è patrocinata di Confindustria Bari-Bat Sezione Carta, Editoria, Grafica e Packaging.

Tra i partners Cif Bari, Cnosfap, Università degli studi di Bari Aldo Moro e Zefiro Aps.