Bari, cade e finisce sotto trattore: grave bimba di 6 anni

È ricoverata nell’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari in gravi condizioni una bambina di sei anni rimasta vittima di un incidente domenica scorsa nelle campagne di San Marco in Lamis, nel Foggiano.

La piccola, secondo quanto emerso oggi, sarebbe caduta e poi finita sotto un trattore riportando fratture a torace, bacino e lesioni al fegato. È stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale ‘Casa sollievo della sofferenza’ di San Giovanni Rotondo ma ieri è stata trasportata in elicottero a Bari. Il trasporto è stato curato dalla società foggiana Alidaunia, l’unica in grado di effettuare il servizio di trasporto sanitario, anche a causa delle condizioni meteo proibitive. Sfruttando infatti un sistema basato su una tecnologia avanzata di navigazione aerea, la paziente è arrivata in sicurezza all’ospedale pediatrico.