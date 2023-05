Bari, giornata mondiale degli oceani: al via premio ‘ArpAmare’

Riflettere sull’indispensabile e fondamentale ruolo degli oceani e dei mari per la vita sulla Terra. Questo è il principale obiettivo della terza edizione del premio ‘ArpAmare’, concorso per arti visive organizzato dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente (Arpa Puglia) in collaborazione con le accademie di Belle arti pugliesi, in occasione del «World ocean day», che si celebra il prossimo 8 giugno.

La manifestazione rientra nella “Giornata mondiale degli Oceani: conoscere, comprendere, convivere” organizzata dal Ciheam Bari in collaborazione con l’Arpa Puglia. “Come prevede il bando, il concorso è rivolto agli artisti visivi che si siano iscritti o abbiano conseguito il diploma di primo o secondo livello presso le Accademie di Belle Arti pugliesi a partire dall’anno 2015 – spiega Vito Bruno, direttore di Arpa Puglia -. Il concorso, che ha scopi scientifico-ambientali e di valorizzazione del territorio, seleziona opere d’arte visiva, tra pittura, scultura, decorazione, grafica d’arte (escludendo fotografie, installazioni di grandi dimensioni e site specific, video, opere virtuali e digitali, ndr) incentrate sulla tematica del mare e capaci di interpretare, attraverso il linguaggio artistico, gli aspetti ecologici, culturali, naturalistici e artistici di questo straordinario e vitale elemento”.

Le opere premiate entreranno a far parte del patrimonio culturale di Arpa Puglia – all’interno del suo archivio multimediale – e saranno esposte in ambito istituzionale presso una delle sue sedi. Tutte le opere presentate devono rappresentare specie o ambienti dei mari pugliesi. Ciascun artista potrà candidare una sola opera.

Le opere concorrono in un’unica sezione denominata “Arti Visive” e potranno appartenere alle seguenti categorie: pittura, scultura, decorazione, grafica d’arte (sono dunque escluse installazioni di grandi dimensioni o opere che implichino tecnologie virtuali/digitali, video, foto, virtual art).

La premiazione avrà luogo il giorno 8 giugno 2023 in concomitanza con la Giornata Mondiale degli Oceani nell’Aula Magna del Ciheam Bari (Via Ceglie, 9, Valenzano – Bari). I primi tre classificati riceveranno un compenso di 2.500 euro (primo classificato), 1.500 euro (secondo) e mille euro (terzo).