Bari, ok alla demolizione e alla ricostruzione dell’Anna Frank

La scuola Anna Frank a Poggiofranco sarà demolita e ricostruita. Lo prevede il progetto da oltre 8 milioni di euro approvato in giunta e per il quale sarà bandita la gara da Invitalia. Sulla Anna Frank il Comune aveva presentato due progetti per concorrere ai fondi Pnrr con bando regionale e nazionale. Per quello regionale l’amministrazione è entrata in graduatoria chiedendo un finanziamento da 6 milioni e 700 mila euro. L’idea iniziale e quella che maggiormente convinceva il Comune era quella di costruire una nuova scuola a cento metri di distanza dall’attuale e nel frattempo lasciare operativa la sede in via Niceforo. Ma il bando del Pnrr accettava progettualità che riguardavano demolizioni e ricostruzioni sullo stesso suolo. E quindi si è optato per la demolizione e la ricostruzione nella stessa sede.

“Dalle perizie e indagini effettuate emerge la vulnerabilità sismica delle strutture esistenti, tuttavia difficilmente adeguabile in relazione alle caratteristiche prefabbricate della struttura stessa o, comunque, adeguabile solo a fronte di interventi molto impattanti e onerosi, non convenienti dal punto di vista tecnico-economico”, si legge nella delibera di giunta.

Il nuovo edificio sarà costituito da 6 classi di scuola materna al piano terra e 18 classi di scuola elementare al primo piano, una palestra, un auditorium, una mensa e due laboratori. Con spazi esterni caratterizzati dal verde: al livello della strada saranno piantumate siepi e piccole alberature sul perimetro dell’area, mentre al primo e al secondo piano è previsto uno spazio verde all’aperto protetto, dove i bambini potranno svolgere attività ricreative. Gli ambienti saranno isolati grazie all’impiego di pannellature fonoassorbenti e alla insonorizzazione degli impianti. Gli accessi alle due scuole saranno separati. I lavori dovranno concludersi entro marzo 2026.