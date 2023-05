Bari, via i tavolini da via Argiro: ci sono i lavori sull’asfalto

Dal 22 maggio al primo giugno partono dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Argiro. Bar e locali, su disposizione del Comune, dovranno rimuovere tavolini, sedie e gazebo. La sospensione delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico riguarderà il tratto compreso tra via Dante e via Calefati. Ad occuparsi dei lavori l’Aqp dopo degli interventi effettuati nei sottoservizi. Con lo stesso provvedimento il Comune ha disposto il divieto di fermata anche in via Principe Amedeo, tra via Melo e via Andrea da Bari, e in via Putignani tra via Andrea da Bari e via Melo.