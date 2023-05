Debiti verso l’Erario, confiscati beni a due imprenditori di Lecce

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce hanno eseguito due provvedimenti di confisca per equivalente emessi dalla Corte d’Appello di Lecce nei confronti di due imprenditori salentini operanti nel settore delle calzature in Casarano e della vigilanza privata in Veglie. I provvedimenti ablatori definitivi sono stati emessi a seguito di attività di controllo condotte su illecite compensazioni di debiti tributari attraverso crediti fiscali inesistenti, nonché su infedeli adempimenti dichiarativi e sull’omesso versamento di ritenute, per un debito complessivo verso l’Erario di quasi € 1.300.000.

Le complesse indagini patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle del capoluogo salentino, avvalendosi delle informazioni disponibili alle banche dati in uso al Corpo, hanno consentito l’individuazione dei beni ancora nella disponibilità dei soggetti condannati per il loro recupero nelle casse dell’Erario. In particolare, nei confronti dell’azienda operante nel settore calzaturiero, sono stati sottoposti a vincolo 7 beni immobili (tra terreni e porzioni di fabbricati), mentre nei confronti dell’altra azienda, già attiva nel settore della vigilanza privata, sono state confiscate risorse finanziarie, 21 beni immobili (tra abitazioni e terreni), 2 autovetture e 1 motociclo.

L’attività dei finanzieri del Comando Provinciale di Lecce si inserisce nella più ampia progettualità dell’Organo di vertice di efficientamento e tutela della riscossione, quale irrinunciabile obiettivo strategico di rilievo nazionale.