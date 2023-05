Lutto nel mondo della politica barese, addio a Francesco Meleleo

Addio a Francesco Meleleo, consigliere comunale e dirigente della Città metropolitana.

Meleleo era entrato in Consiglio comunale durante i due mandati di Michele Emiliano in quota Forza Italia, venendo riconfermato, nel 2009, tra gli eletti del Pdl.

Tanti i messaggi di cordoglio, da Luigi e Michele Cipriani, rappresentanti del Movimento Riprendiamoci il Futuro a Domenico De Santis, segretario regionale del PD. “Ho conosciuto Francesco Meleleo prima come consigliere comunale su posizioni avverse e poi da Dirigente – dice De Santis – Dirigente indefesso e appassionato. La nostra amicizia è nata negli ultimi anni perché ci incrociavamo all’uscita dall’ufficio ad ora tarda, all’inizio quattro chiacchiere e qualche idea sulla fugace cena, poi tra noi lo scambio di idee e visione è diventato intenso e proficuo.Grazie Francesco, per quello che mi hai donato in questi anni. Buon viaggio”.