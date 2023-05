Puglia, aumentano i costi dei biglietti di accesso a castelli e musei

La Direzione Regionale Musei Puglia rende noto che a partire da lunedì 22 maggio 2023 saranno in vigore nei luoghi della cultura di propria competenza nuove tariffe di bigliettazione, con aumenti generalizzati. Ad esempio il museo di Siponto passa da 3 a 4 euro, Canne della Battaglia da 4 a 5 euro, il museo di Canosa da 3 a 4 euro, Castel del Monte da 7 a 9 euro, il Castello di Trani da 5 a 6 euro, la Galleria nazionale di Bitonto da 3 a 4 euro, il Castello Svevo di Bari da 6 a 7 euro.

Ecco le nuove tariffe:

Fino a domenica 21 maggio 2023:

– saranno in vigore le tariffe attuali consultabili sul sito https://musei.puglia.beniculturali.it/home/biglietti/

– sul sito https://tinyurl.com/finoal21maggio2023 sarà possibile acquistare i biglietti online per ingressi in date comprese tra il 16 e il 21 maggio incluso.

Da lunedì 22 maggio 2023:

– entreranno in vigore le nuove tariffe

– sul sito https://aditusculture.com/news/aditus-arriva-in-puglia sarà possibile acquistare i biglietti online per ingressi in date a partire dal 22 maggio incluso.

In ogni caso, è possibile prenotare già da ora i propri ingressi per le date comprese tra il 22 e il 31 maggio, inviando una email all’indirizzo info@aditusculture.com, perfezionando l’acquisto in situ.

Resta valida la possibilità di acquistare i biglietti anche all’ingresso dei singoli musei. Con l’attivazione, il 22 maggio, del nuovo portale, sarà possibile acquistare i biglietti per ingressi relativi a tutto il 2023.

Si ricorda infine che:

– il Grottone di Palazzo Jatta a Ruvo di Puglia continuerà a essere visitabile gratuitamente, in attesa che siano completati i lavori di restauro nel Museo Nazionale Jatta;

– il Castello Carlo V di Lecce offre l’accesso libero alla corte, mentre gli interni sono fruibili con visite guidate, anche in forma integrata con il Teatro e l’Anfiteatro romano di Lecce, acquistabili sul sito https://castellodilecce.it/