Puglia, per i turisti è la punta di diamante del Belpaese

La Puglia è una delle punte di diamante del Belpaese. Ad esserne certi sono i turisti ed i viaggiatori che della regione amano il mare ed il buon cibo. Lecce viene considerata la città più bella, seguita da Alberobello e Gallipoli. Affascina anche Pugnochiuso.

Su un campione di 2.000 iscritti alla community Vamonos-Vacanze.it invitati a stilare una classifica delle regioni più belle d’Italia, il 44% elegge la Puglia. Il 79% degli intervistati l’ha già visitata, ma per il 68% di essi la regione rimane ancora in cima alla wish-list, probabile destinazione di viaggio anche per le prossime vacanze – spiegano gli analisti di Vamonos Vacanze.

La Puglia è terra di colori e di immagini intense, che per il 52% degli intervistati rievoca nella mente il profumo inconfondibile del mare, ma anche gli scorci pittoreschi delle campagne contornate dai trulli e dalle masserie (33%).

La città più bella della regione? Ammettendo preferenze multiple, il sondaggio vede primeggiare Lecce (58%), Alberobello (57%) e Gallipoli (55%) sul podio. Seguono poi Ostuni (48%), Vieste (47%), Santa Maria di Leuca (44%), Otranto (42%), Castel del Monte (40%) e Peschici (37%).

Il personaggio più rappresentativo? La maggior parte lo identifica nell’attore oggi ottantaseienne Lino Banfi (75%), originario di Andria, o con il quarantaseienne Checco Zalone (54%), nato a Capurso, comune della città metropolitana di Bari. Ma molti ricordano ancora il celebre cantautore Domenico Modugno (30%) che era originario di Polignano a Mare.

Nella memoria dei viaggiatori rimane anche la Puglia del cinema: “Io non ho paura” di Gabriele Salvatores (27%), “La Terra” di Sergio Rubini (24%), “Mio fratello è figlio unico” (22%) di Daniele Lucchetti, “Cado dalle nubi” (21%) di Gennaro Nunziante, “La vedova del trullo” (12%) di Franco Bottari.

L’appuntamento tipico per eccellenza è invece la Notte della Taranta (26 agosto) che conquista il 48% delle preferenze (47%) che scavalca per popolarità appuntamenti di primo piano come il Carnevale di Putignano, la Festa di San Nicola.

Da un punto di vista più “turistico”, al primo posto delle preferenze dei viaggiatori di Vamonos troviamo i trulli di Alberobello (78%), riconosciuti tra i siti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, le Grotte di Castellana (56%), il Duomo di Lecce (40%) e Castel del Monte (39%), anche questo patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, fatto costruire nel XIII secolo da Federico II di Svevia sull’altopiano pugliese delle Murge occidentali.

«Last but not least, sono l’olio extra-vergine di oliva, le orecchiette alle cime di rapa ed i taralli a conquistare i viaggiatori» concludono gli esperti di Vamonos-Vacanze.it. Ad apprezzare l’olio è infatti il 64% degli intervistati, ma anche le altre prelibatezze enogastronomiche della Puglia conquistano un riconoscimento: orecchiette (62%), taralli (47%) e pane di Altamura (44%) sono tra i prodotti al top della buona tavola made in Italy, da apprezzare centellinando un buon calice di vino Primitivo (40%) o di Negramaro (35%). Concludere poi con dolci alle mandorle (37%), carteddate pugliesi (18%) e strufoli (14%).