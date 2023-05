Turista muore dopo una caduta da una scalinata: tragedia nel Salento

Una turista tedesca è morta sul colpo scivolando su una scogliera mentre scendeva da una scalinata. La tragedia si è consumata a Tricase, in provincia di Lecce, nel pomeriggio di oggi. La donna, sulla settantina di anni, sarebbe inciampata e, secondo le prime ricostruzioni, precipitata giù dalle scale, da una ventina di gradini.

Purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare, nonostante le manovre di rianimazione. I medici del 118 giunti non hanno potuto che constatare la morte. La turista era in compagnia del marito. Sul posto carabinieri.