Alluvioni in Emilia Romagna, sale a 8 il numero delle vittime

Sale a 8 il bilancio delle vittime accertate per via delle alluvioni che stanno colpendo in queste ore l’Emilia Romagna. Il bilancio dei danni continua ad aggravarsi di ora in ora. Attualmente si conta un disperso e quattromila gli evacuati, con 50mila persone senza corrente elettrica. Quattordici i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di questa mattina con l’inevitabile conseguenza di allagamenti diffusi attualmente in 36 comuni della Regione.

Per via delle condizioni che risultano sempre più gravi il tratto romagnolo dell’A14 è stato chiuso al transito in quanto “non percorribile”. Annullato inoltre anche il GP di Formula 1 che si sarebbe dovuto tenere ad Imola. In regione si contano attualmente 250 frane con immagini che si susseguono sul web che narrano di luoghi sommersi dall’acqua. La priorità, fa sapere il Governo “è quella di salvare vite, siamo vicini alla popolazione”. Nel frattempo, anche per domani la Protezione Civile ha diramato allerta rossa per maltempo. Allerta arancione solo per le zone della pianura e della costa ferrarese.

Foto screen video di Andrea Casoni pubblicato su Facebook Banda POPolare dell’Emilia Rossa