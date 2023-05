Bari, 179 box liberi nei mercati: bando del Comune

Box liberi nei mercatini, ma anche chioschi e posteggi nelle piazze e nei giardini torneranno a essere utilizzati. La ripartizione Sviluppo economico comunica infatti che è in pubblicazione il bando relativo al 1° semestre del 2023, per l’assegnazione dei posteggi liberi disponibili nei mercati cittadini, di quelli isolati ubicati nei territori dei cinque Municipi e dei chioschi presenti nei giardini e nelle piazze.

“Torniamo a riaprire lo spazio nei mercati cittadini, quelli giornalieri e quelli settimanali, nelle strutture coperte e all’aperto dopo un lungo lavoro degli uffici sulla razionalizzazione dei posteggi rimasti vuoti o sottoutilizzati – spiega l’assessore allo Sviluppo Economico, Carla Palone -. Crediamo sia giusto offrire l’opportunità di lavorare a tutti quelli che ne hanno voglia e necessità riaprendo i termini delle concessioni, con l’auspicio di stimolare così nuovi operatori che vorranno affacciarsi nelle nostre strutture e nelle nostre piazze. In questo modo puntiamo a rendere attrattivi i mercati con l’occupazione di tutti gli spazi e migliorando l’offerta per i cittadini. A questi si aggiunge la dislocazione dei posteggi isolati su tutto il territorio cittadino e la novità delle concessioni delle strutture nei parchi e nei giardini così da scongiurare gli operatori irregolari che non rispettano le regole, a differenza di chi a fatica porta avanti un’attività nel rispetto della legge, e non è soggetto a controlli sui prodotti in vendita”.

L’istanza può essere presentata da persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitali o cooperative regolarmente costitute, purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, nonché le associazioni onlus, fondazioni ed enti benefici, limitatamente all’esercizio del commercio equo e solidale, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale categoria merceologica. Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo il modello qui allegato, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12 del 13 luglio prossimo.

Nella giornata dell’11 agosto il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione e delle domande inaccoglibili. Contro la graduatoria si possono presentare o far pervenire, presso la ripartizione Sviluppo Economico, osservazioni e/o documentazioni integrative entro il 31 agosto. L’8 settembre, infine, il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei posti liberi e delle domande inaccoglibili. La pubblicazione delle graduatorie equivale ad ogni effetto a notifica agli operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti. Qui di seguito tutti i posteggi liberi per i quali sarà possibile fare richiesta.

Mercati coperti giornalieri di “Madonna del Carmelo” in corso Mazzini, “San Girolamo” in via San Girolamo, “San Filippo Neri” in via Vaccarella, “Santi Pietro e Paolo” in viale Lazio, “Sant’Antonio” in piazza Balenzano, “San Pio da Pietralcina” in via Caldarola, “Santa Scolastica” in via G. Modugno, “San Marcello” in via Fortunato, “Fiori e Ceri” presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore” e “Santa Chiara” su via Aristosseno;

Mercati scoperti settimanali del martedì in via Vaccarella, del martedì a Palese, del mercoledì a Torre a Mare, del giovedì in via Salvemini e del venerdì in via De Ribera. Con la stessa procedura si provvederà all’assegnazione dei posteggi isolati presenti nel territorio dei Municipi cittadini alle seguenti postazioni:

MUNICIPIO I

· 1 Via Caldarola giornaliero

· 2 Aree Street food (giardino Punta Perotti)

· 1 Piazza Garibaldi festivo

· 1 Via Martiri D’Otranto festivo

· 1 Via Beatillo n. 2 Dal 01/06 al 31/08

· 1 Via Putignani, tratto compreso tra via Sparano e via Argiro, dal 01/11 al 31/01

· 1 Viale Padre Pio, fronte civico 3 giornaliero.

MUNICIPIO II

· 1 Via Falcone e Borsellino fronte civici 59 – 61 giornaliero 9,60 x 2,50

· 1 Via Matarrese (area parcheggio fronte Monastero Santa Scolastica) giornaliero 6,00 x 2,00

· 1 Via Concilio Vaticano II (piazzetta dei Papi) giornaliero 5,50 x 2,00

· 1 Via Della Costituente giornaliero 6,00 x 3,20

· 1 Via Omodeo angolo via Fanelli (viale Di Vittorio) giornaliero 2,00 x 1.50

· 1 Via Papa Pio XII giornaliero 2,00 x 1.50

· 1 Via G. Petroni angolo via Papa Giovanni XXIII giornaliero 2,00 x 1.50.

MUNICIPIO III

· 1 Viale Europa c/o Giudice di Pace e complesso residenziale De Santis

· 1 Viale Europa c/o parco Giovanni Paolo II all’intersezione con via Mazzoni

· 1 Viale Delle Regioni c/o ingresso parco Giovanni Paolo II – fronte distributore carburante

· 1 Viale Lazio in prossimità dell’ufficio Postale

· 1 Piazzale compreso tra via Piemonte e via Alessandria

· 1 Via Cacudi c/o centro sportivo di Piazza Europa

· 1 Via B. Grimaldi fronte civico 1 (San Cataldo)

· 1 Via Rota fronte civico 14 (San Girolamo)

· 1 Viale Ottorino Respighi c/o impianto sportivo Capo Casale (San Girolamo) Dal 15/05 al 15/9 Mq 50

· 1 Strada San Girolamo nelle vicinanze del mercato Competenza

· 1 Area compresa tra via Francesco Portoghese e largo Pascià.

MUNICIPIO IV

· 1 Via Ferrigni Competenza Municipio Mq 8,50

· 1 Vai Manzari Competenza Municipio Mq 8,50

· 1 Via Venezia fronte ingresso Necropoli di Carbonara Mq 6,00.

MUNICIPIO V

· 1 Lungomare Tenente Massaro, civici 31 – 31d Dal 10/04 al 30/09 Mq 10,00

· 1 Lungomare Massaro fronte molo 01/05 al 30/09 Mq 10,00

· 1 Lungomare Cristoforo Colombo civico 282 15/04 al 15/09 Mq 10,00

· 1 Via Caravella (Zona Catino)

· 1 Via G. D’Annunzio c/o aeroporto zona Torricella.

Di seguito i chioschi nei giardini e nelle piazze:

· Via Caduti Partigiani n. 35 36,00 mq Chiosco Bar (esistente)

· Giardino villa delle Regioni – via Ribera (San Paolo) 13,60 mq Chiosco Bar (da installare)

· Piazza S. Rita (Carbonara) 11,00 mq Chiosco Bar (esistente)

· Piazza S. Francesco (Santo Spirito) Chiosco Bar

· Piazza Diaz (Municipio 1) 14,95 mq Autonegozio.

Infine, nel territorio del Municipio V si segnala il posteggio da autorizzare ricadente su area demaniale sul lungomare Ugo Lorusso, presso il ristorante Casablanca.