Bus in avaria sulla Ss16, in particolare in direzione Nord, all’altezza dell’uscita per Santo Spirito-Catino, direzione cimitero. Per questa ragione, un tratto della strada è stato momentaneamente chiuso al transito. Attualmente non si registrano particolari disagi al traffico o rallentamenti. La Polizia Locale invitta a utilizzare altre uscite.

Notizia in aggiornamento…

Foto repertorio