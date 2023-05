Bari, furto con spaccata in centro: fermato un uomo

Furto con spaccata nella notte in corso Cavour. Una o più persone hanno spaccato la vetrina di una profumeria e hanno portato via un registratore di cassa e alcuni profumi. Sul posto la polizia scientifica per avviare le indagini. Intanto nella notte è stato fermato un uomo che è stato trovato in possesso di un registratore di cassa, di profumi e di denaro. Nelle prossime ore, gli uomini della questura stabiliranno le eventuali responsabili dell’uomo.