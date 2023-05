Bari, la morsa del maltempo non si placa: ancora pioggia

Continua piovere a Bari, così come nel resto della Penisola. Oggi la giornata è caratterizzata da generali condizioni di nuvolosità con precipitazioni a carattere di pioggia debole, temperatura minima 15°C, massima 20°C. “In particolare – si legge su Meteo.it – avremo pioggia alternata a schiarite al mattino, deboli rovesci di pioggia al pomeriggio, pioggia e schiarite alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 20°C, la minima di 15°C alle ore 2”.

Anche la giornata di giovedì sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa. Domani si registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 5 sarà di 14°C. I venti saranno moderati.

Non arrivano buone notizie anche per il weekend: prevista pioggia a Bari e su tutta la Puglia. Il maltempo dovrebbe protrarsi anche per la prima parte della prossima settimana.