Bari, scavalca le transenne e abbraccia Biagio Antonacci – VIDEO

Tutto pieno al Palaflorio per la prima data del concerto di Biagio Antonacci. Dopo il grande successo dello scorso novembre infatti, l’artista è tornato a Bari per altre due date. Questa sera è in programma il secondo appuntamento, già ieri però, il Palaflorio ha registrato il tutto esaurito.

Tanti i fan che hanno assistito alla prima data, lo dimostrano i video pubblicati sui social dallo stesso Biagio Antonacci che ha voluto immortalare i momenti salienti della serata, evidenziando il calore dei fan che, in alcuni casi però, hanno anche esagerato. In uno, in particolare, durante l’ingresso sul palco, percorrendo il corridoio che lo porta alla zona adibita, prontamente delimitato dalle transenne, il cantante è stato letteralmente travolto dai fan.

Oltre a chi gli ha stretto la mano e regalato fiori, c’è anche stato infatti chi ha colto l’occasione per baciarlo sul viso o addirittura per superare la barriera e abbracciarlo. L’artista, scortato dalle guardie del corpo, ha risposto con un sorriso proseguendo però senza sosta il tragitto verso il palco. Immediata la risposta sui social da parte dei colleghi, tra questi Eros Ramazzotti che, con tono ironico, ha commentato il video pubblicato dandogli del pazzo per la modalità scelta per accedere al palco.

Foto screen video Instagram