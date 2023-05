Bari, sorpreso mentre tenta di rubare motore: arrestato minorenne

Sorpreso mentre tenta di rubare un motore in sosta. È accaduto a Bari, nello specifico in via Manzoni, protagonista un minorenne. In particolare, erano da poco passate le 23 di ieri sera quando una pattuglia della Polizia Locale di Bari, in servizio nel turno serale, di transito via Manzoni, ha notato un soggetto, poi risultato già noto per altri trascorsi delinquenziali, che si aggirava con fare sospetto nei pressi degli stalli di sosta per i ciclomotori ivi presenti.

Per trovare conferma ai loro sospetti, gli agenti hanno effettuato il giro dell’isolato e, non appena ritornati nei pressi dei predetti stalli di sosta, hanno sorpreso il ragazzino intento ad armeggiare con un cacciavite in corrispondenza di ciclomotore in sosta. In particolare, il giovane con il cacciavite era intento nello svitare una vite di fissaggio dello scudo anteriore, al fine di sollevarlo con le mani e poi portare via il mezzo. A quel punto, la pattuglia è intervenuta intimando al giovane di fermarsi. Quest’ultimo però è fuggito. Gli agenti lo hanno inseguito riuscendolo a bloccare solo in piazza Moro dove è stato fermato per poi essere trasportato al comando di via Aquilino. Il giovane, in seguito alla querela per tentato furto da parte del prorpietario del ciclomotore, è stato arrestato e portato nell’istituto penale per minorenni di Bari con l’accusa di tentato furto e danneggiamento di un ciclomotore oltre che di resistenza a pubblico ufficiale.

