European Testing Week, a Bari screening gratuiti per HIV e HCV

Screening gratuiti per HIV e HCV. È quanto avverrà domani, 18 maggio, a Bari, in occasione della European Testing week, dalle ore 18.30 alle 20, presso il Centro diurno comunale per il contrasto alla povertà estrema Area 51, in corso Italia 83, luogo in cui saranno effettuati i test per HIV e HCV attraverso la somministrazione a cura di counselors esperti.

Prima di effettuare il test si raccomanda di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti; l’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. Per effettuare il test è necessario prenotarsi all’indirizzo e-mail area51@coopcaps.it. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale CAPS, gestore della struttura, in collaborazione con Cama Lila e Fondazione Puglia.

European Testing week è la campagna europea che incoraggia tutta l’Europa a unirsi per promuovere il test e la consapevolezza sui benefici della diagnosi precoce dell’epatite C e HIV. Giungere precocemente alla diagnosi, infatti, permette un accesso immediato alle cure, offrendo lapossibilità di mantenere una buona qualità di vita, sino a poter giungere alla condizione di non rilevabilità – non trasmissibilità. Tale consapevolezza rappresenta uno dei principali strumenti di lotta al diffondersi del virus.