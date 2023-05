Prosegue il maltempo a Bari dove, nelle prime ore del pomeriggio, è scoppiato un forte temporale che non ha risparmiato la città dai disagi. Protagonista, ancora una volta, il sottovia La Rotella, nella zona industriale che, per via di un allagamento, è stato momentaneamente chiuso al transito. Il maltempo durerà almeno sino a questa sera. La Polizia Locale consiglia percorsi alternativi.

Foto repertorio