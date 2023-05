Mattia torna a Bari, tra fuochi di artificio e grandi abbracci

E’ tornato a casa Mattia Zenzola tra le braccia dei suoi amici e delle famiglia. Un rientro ricco di commozione visto che il ballerino, che non si è mai separato dalla sua coppa, ha riabbracciato tutti ed è stato accolto da i fuochi di artificio. Il video pubblicato dai suoi amici è molto emozionate e toccante. In tanti ad attenderlo tra amici e parenti. “Ben tornato a casa Matti” – dicono.

Tutta la città di Bari ha accolto con grande entusiasmo la vittoria di Mattia Zenzola, 18 anni, che domenica sera ha trionfato ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il ballerino è originario di Valenzano e fin da bambino si è appassionato alla danza, per poi specializzarsi nei generi del latino americano e della zumba. Ha vinto battendo la cantante Angelina Mango.

Tantissimi fan, amici e la famiglia del ballerino si sono riuniti all’AncheCinema per seguire in diretta le fasi finali di una delle trasmissioni più amate e seguite agli italiani. La serata è stata organizzata da Fabio Sperduti (con la collaborazione di Michele Salomone), responsabile del liceo scientifico sportivo al Di Cagno Abbrescia dove Mattia si è diplomato l’anno scorso. Grande esplosione di gioia in sala al momento della proclamazione: “Non solo perché se lo merita – dicono i fan – ma perché è davvero un talento che con orgoglio e passione porta avanti il suo sogno e i colori della nostra città, oltre che della nostra Bari di cui è tifosissimo”.