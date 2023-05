A piedi da Bari a Pietralcina, l’impresa di tre devoti di Padre Pio

Da tre anni ormai si recano a piedi da Bari a Pietralcina, per pregare sulla tomba di Padre Pio. Un pellegrinaggio che Giuseppe, Michele e Pasquale, tre giovani baresi, compiono con devozione e resilienza. La camminata è lunga ben 167 km. “La loro devozione, associata alla loro resilienza – racconta Lorenzo Leonetti, presidente del municipio 1 – mi rende fiero di avere concittadini come loro, consapevole che tra quattro giorni, un pezzo di Bari, sarà ai piedi dell’adorato frate di Pietralcina. A tutti voi chiedo di mandargli un messaggio di sostegno per questo importante pellegrinaggio”.

(foto Facebook)