Agricoltura in affanno in Puglia, protesta a Bari

Circa 200 agricoltori stanno protestando davanti alla sede dell’assessorato all’Agricoltura, a Bari, lamentando “l’inerzia della Regione nell’offrire una prospettiva affidabile alle aziende agricole”. Una delegazione è stata ricevuta dall’assessore e alcuni tecnici alle 10.45. La manifestazione è organizzata da Confagricoltura, gli imprenditori sono arrivati da tutte le province pugliesi. “L’agricoltura pugliese chiede rispetto e oramai è allo stremo”, dicono i manifestanti che con bandiere e striscioni hanno occupato parte del lungomare barese. “No bandi agricoltura verde, si agricoltori al verde”; “Minima lavorazione e sodo, tutti appesi al chiodo”; “Rispetto per la nostra agricoltura senza bandi la crisi fa paura”: alcuni degli slogan e cartelli mostrati.

Gli agricoltori lamentano un certo immobilismo degli uffici, ridotti all’osso e impossibilitati a dare risposte celeri. Tutto questo in un contesto in cui le principali filiere produttive sono in grave difficoltà per la contrazione dei prezzi dei prodotti agricoli e per l’aumento dei costi di produzione.