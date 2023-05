Alluvione in Emilia Romagna, aumentano le vittime

Continua a salire il numero delle vittime per via dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nelle scorse ore. Sale a 14 infatti il numero delle persone ritrovate prive di vita. Due morti sono stati ritrovati a Russi (Ravenna), si tratta di una coppia di agricoltori che non sono riusciti mettersi in salvo dalla violenza dell’acqua. Altre persone sono state ritrovate nel Ravennate, due a Sant’Agata sul Santerno e uno a Castel Bolognese. C’è anche una persona dispersa a Boncellino.

I disagi proseguono senza sosta e anche per la giornata di domani è stata proclamata allerta rossa e arancione per gran parte della Regione. Attualmente l’A1, nelle vicinanze di Bologna è bloccata per via di una frana. Lugo, in provincia di Ravenna, risulta invece sommerso di acqua: 10mila gli sfollati. Le immagini che si susseguono sul web narrano di una Regione piegata dalle alluvioni.

Foto Telegram Meteoroby