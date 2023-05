Bari, consumano al pub e vanno via senza pagare

Entrano nel pub, consumano il loro pasto e poi vanno via senza pagare il conto. È accaduto a Bari, in particolare nella norcineria Gulp situata nel quartiere Poggiofranco. I fatti risalgono in particolare alla serata di ieri e riguardano due clienti, immortalati dalle videocamere di sorveglianza presenti all’interno del pub. Immediato lo sfogo sui social del proprietario che, rivolgendosi ai due ha scritto “cari porci, si passa dalla cassa prima di andare via”. Il conto, secondo quanto dichiarato dal proprietario, è di 16 euro e 50. Non si tratta di un caso isolato, aumentano infatti episodi di questo tipo prontamente immortalati dalle immagini, rese pubbliche sui social da parte dei proprietari nel tentativo di arginare il fenomeno.

Foto Facebook