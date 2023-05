Bari, la comunità ucraina in piazza per il “Vyshyvanka day”

Anche a Bari è il “Vyshyvanka day”, ovvero la giornata nazionale della Camicia ricamata ucraina. Nelle scorse ore infatti, la comunità ucraina, si è riunita in piazza della Libertà per una manifestazione promossa con l’obiettivo di far conoscere le tradizioni della propria terra e mantenere alta l’attenzione nei confronti della guerra che prosegue ancora oggi, senza sosta.

Nel corso della manifestazione la comunità ucraina ha indossato abiti e camice ricamate, come prevede la tradizione. Un tripudio di colori ha invaso la piazza della città dove hanno sventolato anche le bandiere della nazione ucraina. “Punto dopo punto, i fili intrecciati sulla stoffa bianca – ha evidenziato la comunità ucraina – raccontano molto di più di un disegno ricamato. Sono il simbolo della lotta per l’indipendenza dell’Ucraina, il talismano porta fortuna che protegge chiunque li indossi. Tra vyshyvanka, la tradizionale camicia ricamata e biancheria varia, l’arte del ricamo ucraina attraversa migliaia di anni e incarna una delle espressioni più identitarie dell’intera cultura” – concludono.