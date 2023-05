Bari, lavori in corso a San Girolamo per ripristinare le spiagge

Continuano i lavori a San Girolamo per ripristinare le spiagge. L’azienda che si è aggiudicata gli interventi ha proceduto con lo scarico di nuovi inerti per un totale previsto (tra il lato nord e il lato sud) di circa 2500 metri cubi di ciottoli di dimensioni identiche a quelle esistenti. Le operazioni sono cominciate dal tratto di costa che presentava un’erosione maggiore, nella zona a sud della piazza sul mare: qui sono stati posizionati e movimentati circa 1800 metri cubi di materiale utili a ricreare la spiaggia. Oggi i lavori si sono spostati nella zona a nord dove sono stati scaricati i restanti 800 metri cubi.

L’obiettivo è quello di ricomporre l’arenile iniziale consumato dalle mareggiate di circa 10 metri di lunghezza. A questi lavori si aggiungeranno le attività di ripascimento delle aree del lungomare in cui è presente sabbia, sulle quali saranno eseguite le consuete lavorazioni annuali di spianamento e sistemazione in modo da creare le condizioni ottimali di accessibilità in acqua.