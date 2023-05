Bari, lotta alle blatte: fino a 400 euro di multa per i condomini

Su proposta dell’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli, la giunta ha approvato questa mattina l’incremento dell’importo della misura ridotta della sanzione prevista in caso di mancato intervento di deblattizzazione della rete fognaria negli spazi di pertinenza condominiale. Obiettivo dell’iniziativa: rispondere alla necessità di rendere più efficace l’azione deterrente nei confronti di chi viola l’obbligo di esecuzione degli interventi di deblattizzazione finalizzati a salvaguardare il decoro urbano e a tutelare l’igiene pubblica, specie nel periodo estivo.

Infatti, in base alle prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale adottata lo scorso 2 maggio, a carico degli amministratori dei singoli condomini e dei proprietari dei singoli fabbricati e delle aree e/o superfici scoperte spetta l’obbligo di provvedere almeno due volte l’anno alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini, avvalendosi di una ditta specializzata nel settore. Pertanto, al fine di contrastare più efficacemente l’inosservanza dell’ordinanza e di ridurre il rischio di conseguenti criticità di carattere igienico-sanitario e ambientale, si è ritenuto opportuno modificare l’importo della sanzione ridotta al fine di intervenire in maniera più incisiva in caso di condotte illecite.

“La mancata osservanza delle regole individuate per la tutela dell’igiene e della salute pubblica da parte dei condomini rischia di vanificare l’impegno messo in campo dall’amministrazione, in collaborazione con Amiu Puglia e Aqp, contro il proliferare delle blatte che, con l’arrivo del caldo, costituiscono un problema particolarmente sentito dai cittadini – commenta Pietro Petruzzelli -. Per questo abbiamo scelto di aumentare da 50 a 400 euro l’importo della sanzione ridotta a carico dei privati che non ottemperano a quanto previsto dall’ordinanza sindacale. Ci auguriamo che questo provvedimento possa rappresentare un deterrente più efficace al ripetersi di alcuni comportamenti che di fatto danneggiano la nostra comunità” – ha concluso.

Si ricorda che nel frattempo proseguono le attività a cura dell’amministrazione comunale che, in collaborazione con Aqp, provvede ad assicurare interventi di deblattizzazione nelle reti fognarie comunali, nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali e, più in generale, sul suolo di proprietà comunale. In capo all’Acquedotto Pugliese, invece, sono gli interventi di deblattizzazione sull’intera estensione della rete fognaria nera e del cosiddetto “sistema misto”. Fino alla fine di maggio gli interventi in corso interesseranno i quartieri San Pasquale, Mungivacca, Japigia, Sant’Anna, San Giorgio e Torre a Mare.

