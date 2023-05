Canosa, carabinieri salvano cucciolo: era affamato e ferito

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Andria – Stazione di Canosa di Puglia, durante servizio di pattuglia automontata su questa SP231, scrutavano la presenza a bordo carreggiata di un cucciolo di cane. I militari si fermavano immediatamente per accertarsi dello stato di salute del cane che risultava in precarie condizioni igienico sanitarie. Sporco, malfamato, esausto, e con diverse cicatrici, vagava a fatica a bordo carreggiata, correndo il rischio di poter essere investito da un momento all’altro. Immediatamente soccorso, veniva trasportato in una zona sicura e lì, dopo aver prestato le prime cure, veniva affidato all’ente Nazionale protezione animali (e.n.p.a) di Canosa di Puglia che continuerà ad occuparsi del cucciolo.