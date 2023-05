Maltempo Emilia: nove vittime e migliaia di persone evacuate

L’Emilia Romagna è in ginocchio dopo gli alluvioni che hanno causato 9 vittime, migliaia di sfollati ed evacuati. Ancora indefinito il numero di eventuali dispersi. La pioggia ha devastato intere città e paesi. Una quantità di pioggia mai vista, che in poche ore ha fatto salire il livello dei fiumi fino a farli esondare. Praticamente tutti i corsi d’acqua che si trovano fra Rimini e Bologna, ventuno in tutto, hanno rotto gli argini o sono esondati allagando vaste zone della Romagna. Sono 400 le strade interrotte. I comuni colpiti dall’alluvione sono 41 e circa 20mila gli sfollati soprattutto dalle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna.

È finita sott’acqua Faenza, una parte di Cesena e di Forlì e molti altri grandi centri abitati. In alcune zone, in pochi minuti l’acqua è salita, raggiungendo anche i primi piani delle case. Sono morte nove persone che non sono riuscite a mettersi in salvo e sono rimaste intrappolate nei piani bassi delle case o nelle automobili. La furia delle esondazioni è stata impetuosa: una delle vittime, una donna di Ronta di Cesena, è stata ritrovata in mattinata sulla spiaggia di Cesenatico. Il Savio ha trascinato il cadavere per venti chilometri in poche ore.

La macchina dei soccorsi non si è mai fermata, anche durante la notte. Per oggi non sono previste forti precipitazioni ma è confermata l’allerta rossa per piene di fiumi e frane su tutta la Romagna. Le scuole ancora chiuse. Martedì prossimo è stato fissato un Cdm che varerà provvedimenti a sostegno dei territori colpiti: sarà deliberato lo stato di calamità.

La Guardia di Finanza sta partecipando ai soccorsi. L’AW139 con equipaggio e Aerosoccorritori del Centro di Aviazione ha tratto in salvo 10 persone, tra cui un giovane in località Russi (RA) e 9 tra Forlì e Faenza in località Crociaro.

“E’ caduta una quantità di acqua in 48 ore pari a 200mm su metro quadro con punte di 250 mm su un vasto territorio che va da Bologna a Riccione – ha affermato Paride Antolini, Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna- . In totale sono stati interessati 34 Comuni. Ampie zone di Rimini presentano un rischio alluvioni”.