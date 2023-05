Allarme sicurezza a Bari, oggi è il giorno del ministro Piantedosi

Dallo spaccio di droga nel centro storico alle spaccate nei negozi. Dalle baby gang alle aggressioni sui bus. E’ emergenza sicurezza in città e oggi, su invito del sindaco Antonio Decaro, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sarà a Bari per partecipare al comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica.

Nelle scorse settimane il sindaco aveva scritto una lettera al ministro, evidenziando la necessità di inviare più forze dell’ordine e sottolineando il perpetrarsi di alcuni reati “particolarmente odiosi”, riferendosi alle spaccate ai danni dei negozianti, ma non solo. “Gli sforzi che quotidianamente compiono le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine nella nostra città sono encomiabili – aveva evidenziato il primo cittadino – per questo credo sia giusto sostenerli con l’incremento dei dispositivi di prevenzione e di controllo del territorio, con l’invio di personale, anche semplicemente a copertura del turn over, dei diversi reparti operativi”.

Gli episodi di violenza e i furti a Bari sono ormai all’ordine del giorno. L’ultima spaccata martedì in un negozio del centro. Poi ci sono le baby gang come quelle al San Paolo con residenti che hanno denunciato di essere prigionieri di questi teppisti. O nel parco Rossani. Fatto ancora più recente quello delle aggressioni sui bus, le ultime sono avvenute nel giro di pochi giorni: prima un’aggressione nei confronti di un autista, poi pietre lanciate su un mezzo, da parte di alcuni ragazzini, condizioni che hanno portato i dipendenti ad incrociare le braccia. Questi temi, assieme a tanti altri, saranno discussi nel corso dell’incontro previsto per questa mattina.