Bari, allarme eroina: “Si ‘fanno’ anche in mezzo alla gente”

L’eroina nel centro di Bari, e non solo, corre veloce. Si susseguono le segnalazioni di siringa nei giardini del centro e delle periferie. “Continuiamo a vedere ogni giorno scene come questa in foto – tuona un cittadino. Ragazzi anche giovanissimi che assumono eroina a tutte le ore del giorno in pieno centro non curanti dei passanti e di essere in luogo pubblico come è quello di un Self24. Vorremmo che questa situazione finisca il prima possibile e invitiamo tutti coloro che incontrino casi come questo ,a cercare di intervenire in qualche modo cercando di aiutare questi ragazzi – conclude – a capire il danno che si stanno procurando”.