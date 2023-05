Bari, rissa in piazza Moro: “Ogni giorno è così”

Rissa questa notte in piazza Moro. Un gruppo di ragazzi ha iniziato a picchiarsi violentemente al capolinea Amtab. Il tutto ripreso in un video che è stato inviato anche al prefetto. A testimonianza delle condizioni in cui versa la piazza della stazione. Gli autisti hanno presentato il problema proprio al prefetto: “Ogni giorno una rissa, ogni giorno veniamo insultati e rischiamo aggressioni – denunciano gli autisti – quelle persone che si picchiano poi salgono sui bus e creano problemi. Abbiamo chiesto aiuto, abbiamo chiesto controlli ma nessuno ha ancora fatto nulla. E quelli a rischiare ogni giorno siamo noi”.