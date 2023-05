Barletta, all’istituto Dimiccoli un incontro sulla legalità

L’Istituto Comprensivo Musti Dimiccoli di Barletta partecipa all’Incontro formativo dal titolo “Testimoni di legalità”, che si terrà sabato 20 maggio ore 10 presso la palestra del plesso “Musti”, per celebrare la Giornata nazionale della legalità in ricordo della strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992. Con questo incontro rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria si intende promuovere e divulgare la cultura della legalità, offrire spunti di riflessione sulle vittime di mafia e, attraverso il dialogo con funzionari testimoni di legalità, favorire negli adolescenti la cultura del rispetto delle regole e delle leggi dello Stato per contrastare il disagio minorile, che spesso sfocia nel fenomeno delle baby-gang. Interverranno come relatori il Dr. Ludovico Abbaticchio, Garante dei diritti del minore dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia, e la Dott.ssa Debora Ciliento, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia. Destinatari dell’incontro saranno gli alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I grado “Dimiccoli” 3^A, 3^C, 3^D, 3^E.