Berlusconi dimesso dall’ospedale: era ricoverato da 45 giorni

Silvio Berlusconi è stato dimesso in tarda mattinata dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Trasferito dalla terapia intensiva a un reparto di degenza ordinaria lo scorso 16 aprile, l’ex premier si trovava nel settore Q della struttura.

“Oggi è una giornata di festa per Forza Italia e per il Paese: il nostro presidente Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale. Una notizia che ci riempie di gioia e siamo certi che a breve sarà con noi, pronto come sempre a guidarci e a non farci mai mancare il suo supporto, la sua lucida e lungimirante visione politica. A lui vanno i nostri più affettuosi auguri di prontissima guarigione”, dichiara il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani. (foto repertorio)