Genoa Bari 4-3 : festival del gol al ‘Ferraris’

Partita divertente al ‘Luigi Ferraris’ di Genova tra i padroni di casa del Genoa ed il Bari. Alla fine la spunta il Grifone che trova il gol da tre punti nei minuti di recupero grazie ad un calcio di rigore di Mimmo Criscito. La squadra di Mignani ha affrontato il Genoa a viso aperto e con tre attaccanti in campo per tutti i 96 minuti di gioco. Ma la partita di questa sera contava solo per gli almanacchi. Dal 29 maggio si fa sul serio e i biancorossi dovranno vedersela contro la vincente della sfida tra Sudtirol e Reggina.

SCELTE INIZIALI: Si chiude allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova la ‘regular season’ 2022/23 del Bari. I biancorossi scendono in campo contro il Genoa, già matematicamente promosso in serie A. I galletti partiranno, invece, dalle semifinali dei playoff.

Per la sfida ai rossoblù, Mignani deve rinunciare a Maita squalificato e Pucino infortunato, mentre non sono stati convocati Ceter, Folorunsho e Galano. Il tecnico genovese opta per un mini turnover: Frattali sostituisce Caprile tra i pali, in difesa Zuzek prende il posto di Di Cesare, a centrocampo c’è Mallamo al posto di Maita, mentre in attacco ci sono Antenucci, Scheidler ed Esposito.

Nel Genoa, mister Gilardino, deve rinunciare a Bani squalificato, mentre recuperano Criscito, Ilsanker e Touré. Il Grifone si schiera con il 4-3-1-2 : titolari dal primo minuto tre ex biancorossi, vale a dire, Sabelli, Vogliacco e Salcedo. Solo panchina per l’altro ex Puscas.

PRIMO TEMPO: La prima chance del match è del Genoa al minuto 8: Gudmundsson approfitta di un passaggio errato di Dorval e calcia a pochi passi da Frattali, ma la sua conclusione sfiora il palo. Il gol rossoblu è nell’aria e arriva al minuto 12: l’ex Sabelli riesce a battere Frattali con un tiro potente su assist di Coda. Ma il Bari reagisce e trova subito la rete del pari al minuto 19: Sebastiano Esposito emula il fratello Salvatore (in gol in Spezia Milan su calcio da fermo) e realizza con un perfetto calcio di punizione. Ci prova anche Salcedo con un colpo di testa al minuto 26, ma la sfera termina a lato. Esposito va vicino alla doppietta al minuto 31, ma calcia alto su perfetto assist di Ricci. Ma è il Genoa a trovare ancora una volta la via della rete al minuto 34: Gudmundsson brucia Vicari e fulmina Frattali con un tiro potente che lascia impietrito il portiere biancorosso. Il talento islandese ci prende gusto e impegna Frattali al minuto 38. Partita godibile con rapidi capovolgimenti di fronte. Ci prova anche Scheidler su assist di Antenucci, ma la conclusione del francese è respinta da Martinez. E’ l’ultima emozione di un divertente primo tempo che va in archivio sul risultato di 2-1 per i padroni di casa.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per i biancorossi: fuori Mallamo dentro Molina. Bastano pochi minuti al Genoa per rendersi pericoloso: è sempre Gudmundsson ad inventare e concludere, ma Frattali si fa trovare pronto. E’ provvidenziale il portiere del Bari al minuto 52 nel respingere una conclusione ravvicinata del talentuoso islandese. Cambia Mignani al minuto 65: fuori Dorval e Antenucci dentro Botta e Cheddira. E i biancorossi trovano subito il gol del pari al minuto 68: l’autore è Benedetti che supera Martinez con un tiro perfetto da fuori area. Il Genoa non ci sta e si porta nuovamente in vantaggio al minuto 75 con Ekuban che indovina una conclusione perfetta che beffa l’immobile Frattali. Ancora un cambio per i galletti al minuto 77: si rivede Maiello che sostituisce Benali. Ultimo cambio per Mignani al minuto 81: c’è spazio anche per Matino che subentra a Vicari. Cerca gloria anche un altro ex come Puscas che prova l’azione personale, ma la sua conclusione sibila alla destra di Frattali. Gol sbagliato, gol subito e Cheddira punisce il Genoa al minuto 85 con una conclusione che si infila all’incrocio dei pali. La partita sembra avviarsi verso il pareggio, ma il Genoa conquista un calcio di rigore al minuto 93: Badelj entra in area ed entra in contatto con Maiello. Sul dischetto si presenta Criscito che spiazza Frattali e mette in rete il gol vittoria. Genoa – Bari è storia: allo stadio ‘Luigi Ferraris’ vince il Genoa per 4-3.

PAGELLE: Esposito incanta. Zuzek è un muro.

Frattali 6, Dorval 5,5 (65′ Botta 5,5), Zuzek 6,5, Vicari 5,5 (81′ Matino sv), Ricci 6, Mallamo 6 (46′ Molina 6), Benali 6 (77′ Maiello 5), Benedetti 7, Esposito 7, Antenucci 5,5 (65′ Cheddira 7), Scheidler 6

Mignani 6

TABELLINO

Risultato finale: 4 – 3

Marcatori: 12′ Sabelli 19′ Esposito 34 ‘ Gudmundsson 68′ Benedetti 75′ Ekuban 85′ Cheddira 96’ Criscito rig.

Ammoniti: Mallamo, Scheidler, Strootman, Botta, Sabelli

Angoli: 7-2

FORMAZIONI INIZIALI:

GENOA (4-3-1-2): Martinez, Sabelli, Dragusin, Strootman, Coda, Gudmundsson, Vogliacco, Salcedo, Jagiello, Hefti, Badelj

Panchina: Semper, Agostino, Criscito, Aramu, Ekuban, Sturaro, Ilsanker, Frendrup, Yalcin, Puscas, Boci, Tourè

BARI (4-3-3): Frattali, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci, Mallamo, Benali, Benedetti, Esposito, Antenucci (c), Scheidler

Panchina: Caprile, Sarri, Matino, Di Cesare, Botta, Cheddira, Morachioli, Maiello, Mazzotta, Bellomo, Molina

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Daniele Rutella di Enna. Assistenti: Christian Rossi della sezione della Spezia e Dario Garzelli della sezione di Livorno. Quarto uomo: Claudio Petrella della sezione di Viterbo, mentre al VAR ci sarà Antonio Di Martino (Teramo), coadiuvato dall’ AVAR Francesco Meraviglia (Pistoia).

(Foto sscbari)