Mango, la sua voce e le sue sonorità uniche e sperimentali

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Bella d’estate”

“Io voglio essere la mia musica”. E’ così che effettivamente Mango ha scelto di vivere la sua vita, dedicandola alla musica, amandola smisuratamente. Ed è così che la sua vita, purtroppo è anche terminata, con un malessere improvviso durante il suo concerto a Policoro, provincia di Matera, a soli 60 anni.

Cantava “Oro”, uno dei suoi brani più conosciuti di sempre, ma soprattutto il suo primo grande successo. Il brano scritto a quattro mani con Mogol, esprime profondo amore e ammirazione per la persona amata, per la quale il protagonista sarebbe anche disposto a pagare qualsiasi prezzo perché lei è oro “per averti pagherei un milione e anche più, anche l’ultima Malboro darei”.

Collaborazioni con i Big

Con “Bella d’estate” inizia la sua collaborazione con uno dei più grandi cantautori della musica italiana, Lucio Dalla. Dopo oltre 35 anni dalla sua uscita, “Bella d’estate” continua ad essere trasmessa quotidianamente dalle maggiori emittenti radiofoniche. Nel 1987 Mango partecipa al Festival e il brano diviene il più venduto dell’estate. Parla di un addio, della fine di una relazione, analizza le due parti, dà voce a emozioni provenienti da una persona probabilmente già consapevole della fine e dell’altra che ne resta invece spiazzata.

L’artista spazia dal pop al rock, utilizzando sonorità mediterranee e world music e riferimenti etnici, per un mix culturale assolutamente affascinante e straordinario. Il suo obiettivo è portare il pop italiano a confrontarsi con livelli di eccellenza e di ricerca internazionali. Il rovescio della medaglia è che risulta difficile definire il suo genere musicale e talvolta per il pubblico difficile da comprendere.

Certamente più chiara è però la sua grande forza espressiva, la sua particolarità data anche dalla scelta di cantare in semi falsetto.

Se il suo aspetto più “tradizionale” affascina artisti del calibro di Mogol e Dalla, quello più “alternativo” richiama l’attenzione di Patty Pravo e Mia Martini, per le quali infatti successivamente si dedica a scrivere.

Ma non scrive esclusivamente per loro. Decide di concedere le sue parole anche alla cantautrice Laura Valente, per un periodo voce del gruppo Matia Bazar, per il suo primo album. Dalle parole, Mango passa all’amore, tanto da sposare Laura nel 2014 e da farla divenire madre dei suoi figli Filippo nato nel 1995 e Angelina nata nel 2021.

Angelina Mango, rivelazione ad Amici 2023

Entrambi i fratelli fin da piccolissimi condividono con il padre la passione per la musica.

Nello specifico Filippo si dedica alla batteria mentre Angelina al canto. Nel 2020 Angelina esordisce nel mercato discografico con l’EP “Monolocale ” e subito dopo nel 2021, scrive e pubblica nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun e il supporto creativo di Tiziano Ferro. Ma è questo 2023 l’anno in cui Angelina si fa conoscere dal grande pubblico attraverso la partecipazione al Talent di Maria De Filippi “Amici”. Angelina fin da subito riesce a conquistare insegnanti, giudici e pubblico. “Voglia di vivere” è il titolo dell’inedito presentato. Il brano racconta della sana e genuina voglia di vivere, emozionarsi, lasciarsi andare nel quotidiano. La cantautrice spiega che nasce dall’incontro con un ragazzo, da un momento della sua vita particolarmente allegro in cui “era felice, innamorata e con tanta voglia di vivere”.

I suoi brani già durante il programma raccolgono oltre 6 milioni di streaming e la cantante si mostra umile, energica e versatile. E’ certamente questo che la porta avanti nel suo percorso, tanto da diventare finalista durante il serale. Angelina non vince l’edizione di Amici 2023 ma arriva seconda, nonostante da molti considerata la favorita oltre che la vera vincitrice del programma.

Non sarà però di certo questo a fermare la sua brillante carriera …magari sarà proprio Angelina la nuova star Pop made in Italy!