Torna “Rotta verso Bari”: gli sport del mare per i più piccoli

Su proposta dell’assessore Pietro Petruzzelli, la giunta ha approvato la realizzazione della nuova edizione “Rotta verso Bari”, il progetto ideato dall’assessorato allo Sport e svolto in collaborazione con tutti i circoli nautici cittadini, le associazioni specializzate negli sport nautici e le relative federazioni con l’obiettivo di promuovere la diffusione degli sport nautici tra. Il progetto, finanziato con 55mila euro, promuove la pratica gratuita degli sport nautici tra i giovani residenti a Bari valorizzando il rapporto della città con il mare attraverso corsi di vela, canoa, canottaggio, sup, surf, windsurf, paddlesurf e kitesurf organizzati dai circoli e dalle associazioni coinvolte.

“Rotta verso Bari è un progetto al quale teniamo moltissimo – sottolinea Pietro Petruzzelli -, che sin dal suo esordio ha registrato una grande partecipazione coinvolgendo nelle sue cinque edizioni quasi cinquemila ragazze e ragazzi, cui è stata offerta un’esperienza formativa unica a contatto con il mare. Insieme alla pratica sportiva questa iniziativa veicola valori importanti, primo tra tutti il rispetto per il nostro mare che rappresenta una risorsa insostituibile che insieme dobbiamo imparare a tutelare, partendo dai più piccoli, i veri agenti del cambiamento culturale. Stiamo lavorando per organizzare l’open day di questa nuova edizione il 2 giugno: sarà l’occasione per conoscere l’offerta complessiva e le novità del progetto, che vedrà il coinvolgimento di nuovi partner e una location aggiuntiva, il waterfront di Fesca-San Girolamo”.